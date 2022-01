VIDEO: Stilstaand verlaten voertuig Ringweg weggesleept

Het verlaten voertuig dat enkele dagen langs de Ringweg-Noord nabij de Charlesburgweg stilstond, is afgelopen weekend verwijderd. Dat is te zien in onderstaand filmpje van het bedrijf Enne’s Sleepdienst.

Een weggebruiker had in het weekend dit filmpje online gezet, waarin hij OW aandacht vroeg voor dit geval. Het ging om een auto vol met tuinafval, die gevaarlijk half op de berm en half op de weg stond.

In een gesprek met onze redactie laat de sleepdienst weten dat het wegslepen is gebeurd in opdracht van de politie Geyersvlijt.

Filmpje: