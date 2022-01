Drie LVV ambtenaren naar Dominica voor studie tot dierenarts

Afgelopen weekend zijn drie jonge ambtenaren van het Surinaamse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vertrokken naar Dominica voor de vier jaar durende studie tot dierenarts. De drie gedreven LVV’ers te weten Rachella Sanawi, Dussay Triebel en Cheniva Yard, zijn werkzaam op het directoraat Veeteelt. De Caricom had online aanvragen beschikbaar voor de studie diergeneeskunde voor studenten uit de regio waaronder Suriname.

De Caricom komt de studenten tegemoet met een beurs waarvan 75% door hen wordt vergoed. De Surinaamse overheid heeft voorzieningen getroffen om de resterende 25% te betalen. Dit is om de college -en examengeld van de studenten te betalen vanaf het eerste jaar tot hun afstuderen in 2026. De studenten hebben een strikt contract en zijn verplicht om voor dezelfde duur van de studie dat zij op de St. Nicholas Universiteit zullen zijn, bij terugkomst te werken voor LVV binnen hun vakgebied. Zodoende heeft de overheid kader helpen klaarstomen middels de geboden mogelijkheden.

Deze methode zal zorgdragen voor de ontwikkeling van de veterinaire diensten en de agrarische sector. LVV moedigt haar personeel aan om zich te blijven scholen en waar mogelijk ook beurzen aan te vragen met betrekking tot hun werkgebied. Gezien het tekort aan technische bekwame personeel op dit vakgebied binnen het ministerie en de mogelijkheid om de gestelde doelen door de overheid te versterken binnen het reeds goedgekeurde ontwikkelingsplan 2022-2026, is een van de pijlers het opleiden van professionals op verschillende niveaus binnen de verschillende beleidsgebieden.

Minister Parmanand Sewdien erkent het tekort aan kader op zijn ministerie en is meer dan ingenomen met deze deur die open is. “Probeer op te vallen in de maatschappij, werk vooral aan sociale vaardigheden en uiteraard rond de studie met succes af. Blijf de trap van carrièremogelijkheden beklimmen,” waren de bemoedigende woorden van de minister. Het district Nickerie heeft nog geen vaste dierenarts, daarom is een van de voornemens van Rachella Sanawi om na vier jaren als dierenarts haar geboortedistrict te versterken.