VIDEO: Houten woning volledig door brand verwoest

Een kleine houten woning in Suriname is vanmorgen volledig door brand verwoest, zoals in onderstaand filmpje te zien is.

De Surinaamse brandweer kreeg rond 09.55u vanochtend de melding dat er een brand was op een erf aan de Goede Zorgweg, waarop meerdere woningen staan.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Een gascilinder werd op tijd uit het huisje verwijderd. Er is geen sprake van persoonlijke ongelukken. Een papegaai die in een kooi zat heeft de brand niet overleeft.

