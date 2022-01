Johan Misiedjan scoort plaat van het jaar en award in Suriname

Latin King Johan Misiedjan heeft met zijn bachata song Mi Lobi Wi de plaat van het jaar gescoord bij drie stations namelijk radio 10, radio SRS en radio Boskopu. Hij is daarmee de eerste artiest die ooit in Suriname zo sterk heeft gescoord met hetzelfde lied.

Misiedjan heeft op 1 januari 2022 ook nog de Nationale Top40 Suriname Record Award ontvangen. Met Mi Lobi Wi heeft hij 13 weken op nummer 1 gestaan bij de Top40 en breekt daarmee alle record vanaf het ontstaan van deze nationale Surinaamse hitlijst.

“Ik had met Mi Lobi Wi gehoopt dat mijn dank aanvaard zou worden want het is puur voor mijn geliefden en de fans, dus nu weet ik dat ik nog steeds vele geliefden en fans heb”, aldus Johan Misiedjan.

De zanger die nu ook de eerste nummer 1 van 2022 scoort in Suriname met zijn tweede bachata nummer ,,Waka Bun” begint het nieuwe jaar heel erg goed op muzikaal gebied. Waka bun is in November 2021 uitgekomen en is bij radio Boskopu en de Nationale Top40 Suriname op nummer 1.

De tekst van Waka Bun is erg emotioneel want het gaat over het kwijtraken van een geliefde en dat overkomt ons allemaal weleens zegt de artiest. Het gemis van een belangrijke persoon in jou leven is pijnlijk en de muziek kan het leed verzachten volgens de zanger.

Misiedjan hoopt met dit lied een ieder te ondersteunen die nog iets te verwerken heeft. Voor Waka Bun is al een videoclip opgenomen die te zien is bij alle Surinaamse TV stations en op youtube. De zanger die tot nu toe alleen op facebook actief was, laat weten dat hij nu ook op instagram te volgen is.