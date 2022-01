Omicron-variant coronavirus vastgesteld in Suriname

De veel besproken Omicron-variant van het coronavirus, die wereldwijd verantwoordelijk is voor veel besmettingen, is ook vastgesteld in Suriname. Dat meldt het Surinaamse Bureau voor Openbare Gezondheid (BOG) vandaag.

Er worden regelmatig Covid-19 samples verzameld om voor genetic sequencing op te sturen, waar onderzoek verricht wordt naar welke varianten hier in Suriname circuleren.

De resultaten van de laatste batch met samples die zijn gestuurd voor analyse zijn inmiddels binnen. Wat al werd gesuggereerd met de explosieve toename van het aantal besmettingen de afgelopen week is nu met deze resultaten bevestigd. De Omicron-variant is aanwezig in Suriname.

In Suriname kunnen we tot heden alleen vaststellen dat iemand wel of geen Covid-19 heeft. Om na te gaan om welke variant van het Coronavirus het specifiek gaat, is er speciaal onderzoek nodig. Het Nederlandse laboratorium van de Erasmus Universiteit in Rotterdam helpt hiermee en doet dit kosteloos voor Suriname.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt nogmaals de winst en noodzaak van het vaccineren tegen Covid-19 . Met de aanwezigheid van de Omicron-variant in Suriname, is het nu ten zeerste aangeraden om zich te vaccineren en te houden aan alle preventieve maatregelen om ernstige ziekte te voorkomen en de verspreiding tegen te gaan.