Afvalbeheer pakt ook overwoekerde speeltuin aan

De Tropical speeltuin en Sportcentrum Desi Samson, op de hoek van de Zapatata- en Anwar Sadastraat in het ressort Tamenga worden dezer dagen gemaaid en schoongemaakt door het onderdirectoraat Afvalbeheer van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA).

Initiatiefnemer tevens onderdirecteur Jason Gummels van Afvalbeheer nam dit besluit vanwege het feit dat de speeltuin en het sportveld al geruime tijd in een overwoekerde situatie bevond. Ook de buurtbewoners deden een beroep op de onderdirecteur om dit probleem aan te pakken. De kinderen konden in geen geval gebruikmaken van de speeltuin en het sportveld.

Tijdens de maaiwerkzaamheden is heel veel zwerfvuil zoals bierblikken en petflessen geconstateerd. Onderdirecteur Jason Gummels heeft aangegeven dat de speeltuin en het sportveld nu blijvend zullen worden onderhouden, zodat kinderen van de omgeving op hun eigen manier kunnen ontspannen.

Buurtbewoner Clark die het beheer heeft over het terrein zal meehelpen met het schoonmaken. Op de samenleving wordt een beroep gedaan een bijdrage te leveren zodat de speeltoestellen weer in gebruik kunnen worden genomen. “Het speelterrein is niet bedoeld om alcohol te nuttigen, derhalve worden deze overtreders gewaarschuwd dit gedrag achterwege te laten en het speelterrein netjes te houden voor kinderen”, aldus onderdirecteur Gummels.