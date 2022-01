Nieuwe variant combineert eigenschappen delta en omikron

Op Cyprus is er mogelijk een nieuwe variant van het coronavirus gevonden. Het zou gaan om een variant die bepaalde eigenschappen van delta en omikron combineert: ‘deltakron‘. Dat meldt een plaatselijke onderzoeker aan Bloomberg.

Volgens Bloomberg is informatie over de mogelijk nieuwe variant afgelopen vrijdag doorgestuurd naar GISAID, de internationale databank die coronavarianten in kaart brengt.

Tot nu toe zouden er 25 gevallen van de “deltakron”-variant gevonden zijn, zegt ontdekker Leondios Kostrikis, professor biologische wetenschappen aan de universiteit van Cyprus. Hij zag bij nieuwe coronapatiënten het genetische profiel van de Delta-variant, gecombineerd met mutaties die vooralsnog alleen bij Omikron werden waargenomen.

Cyprus is vooralsnog de enige plek waar deze nieuwe variant is opgemerkt. De wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt nog geen melding van ‘deltakron’.

Volgens een Belgische viroloog hoeven we ons geen zorgen te maken om deze variant.