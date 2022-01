‘Bigi Boy’ komt op 26 februari uit tegen Marcin Tybura

Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik heeft zondag zijn volgende Ultimate Fighting Championship (UFC) gevecht aangekondigd. De Surinaamse MMA-vechter neemt het op zaterdag 26 februari 2022 op tegen de Pool Marcin Tybura.

Dit zal plaatsvinden op UFC Fight Night 202. De laatste keer dat de uit Suriname afkomstige vechter in actie kwam, was 26 september vorig jaar toen hij verloor van de Amerikaan Curtis ‘Razor’ Blaydes.

Marcin Tybura is een Poolse professionele mixed martial artist. Hij concurreert momenteel in de Heavyweight-divisie voor het Ultimate Fighting Championship. Tybura, een professionele concurrent sinds 2011, vocht eerder voor M-1 en was een M-1 Global Heavyweight Champion en M-1 Grand Prix 2013 Heavyweight Champion