‘Scholen in Suriname starten op 7 januari’

Het Surinaamse ministerie van Onderwijs heeft woensdag laten weten dat het tweede kwartaal van het schooljaar aanvangt op vrijdag 7 januari 2022. Hiervoor is de wettelijke regeling van twee weken vakantie in acht genomen. In de Raad van Ministers (RvM) is besloten om vooralsnog de schooldeuren niet te sluiten, ondanks de toename in het aantal COVID-19-besmettingen.

Er zijn protocollen waarmee er wordt gewerkt en eenieder dient zich te houden aan de MoHanA-protocollen. Niet alleen op school, maar ook thuis dienen personen zich aan de regels te houden. De departementsleiding raadt ouders aan om hun kinderen niet zonder noodzaak de straat op te laten gaan.

Vaccinatie wordt echter nog steeds aanbevolen, maar niet eenieder is bereid zich te laten vaccineren. Dat vormt nog steeds een grote uitdaging voor het ministerie. Op de scholen wordt er nog altijd met groepen van 15 leerlingen gewerkt.

Intussen is het ministerie ook al gestart met het vervoeren van leerkrachten die naar het binnenland moeten. Ook de scholen in het achterland starten op vrijdag 7 januari met de lessen.