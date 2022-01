Regering en vp reageren op onjuist bericht Times over benoemingsbevoegdheid vp

De Surinaamse krant Times of Suriname publiceerde vandaag een artikel op haar voorpagina, met de kop ‘President ‘ontneemt’ vp benoemingsbevoegdheid‘. Het bericht, als zou president Santokhi vicepresident Brunswijk onder curatele hebben gesteld als het gaat om benoemingen, werd flink gedeeld via social media, maar is niet juist.

Zowel de Communicatiedienst Suriname (CDS) als vp Brunswijk zelf hebben heeft laten weten dat de strekking van het artikel in de krant niet klopt. De CDS deed dat middels een persbericht en vp Brunswijk middels onderstaande video.

In het persbericht geeft de CDS aan dat benoemingen van directeuren, onderdirecteuren en leden van rvc van parastatale bedrijven eerst worden besproken in de politieke top. De voorstellen uit de politieke top worden daarna besproken tijdens de regeringsraad en aldaar bekrachtigd.

Het overleg in de regeringstop is constructief en gericht op consensus besluitvorming, zegt de regering in het CDS persbericht en geeft aan de vorm van berichtgeving van Times of Suriname te betreuren. Ze doet een beroep op de media de officiële regeringsmedia-autoriteiten te benaderen, om het een en ander te verifiëren.

Er is inmiddels contact geweest tussen het betreffende mediahuis en de regeringsmedia-autoriteiten, meldt de CDS.

De reactie van vp Brunswijk: