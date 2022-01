Bordo: ‘Ik betaal geen enkele boete voor organiseren festival’

Joël ‘Bordo’ Martinus heeft woensdag weer van zich laten horen omtrent het omstreden DubaiGang festival dat hij afgelopen zondag in Suriname organiseerde ondanks het verbod op feesten. Via SnapChat liet Bordo weten dat hij geen enkele boete zal betalen en ook niet opgesloten zal worden.

Hj reageert hiermee op de uitspraken van minister Amoksi van Justitie en Politie, die dinsdag in een gesprek met de CDS aangaf dat er in Suriname geen sprake is van klassejustitie. Amoksi benadrukte dat er alsnog opgetreden zal worden tegen artiesten en organisatoren, ongeacht wie dat zijn: zonder aanziens des persoons garandeerde hij.

Een dag eerder liet Bordo zich ook al uit over zijn festival. Hij gaf toen aan dat hij geen excuses gaat maken voor het feest.