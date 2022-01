Opnieuw persoon van Bosjebrug gesprongen

In Suriname is een man vermoedelijk van de Wijdenboschbrug de rivier ingesprongen. Een auto werd zondagavond laat namelijk onbeheerd achtergelaten op de brug.

Ook zou een getuige gezien hebben dat er iemand vanaf de brug in het water zou zijn gesprongen, waarna de politie werd gewaarschuwd.

Ter plaatse werd in het voertuig een rijbewijs aangetroffen van een man van circa 50 jaar. Of hij daadwerkelijk de persoon is die vanaf de brug is gesprongen, is niet duidelijk.

De redactie van Waterkant.Net verneemt van bronnen dat het moet gaan om een man van Guyanese afkomst. Hij zou ruzie met z’n (ex)vriendin hebben gehad.