Deze auto is vanmiddag in Suriname over de kop geslagen en in een goot terecht gekomen. Het eenzijdig verkeersongeval gebeurde rond 16.00u aan de Goede Verwachting.

De bestuurder reed over bovengenoemde weg toen het ter hoogte van de Voorspoedweg mis ging. De auto eindigde op z’n kop in de goot. Niemand raakte gewond tijdens het ongeval.

De politie van bureau Latour was ter plaatse voor onderzoek. De bestuurder werd door de politie naar het bureau afgevoerd.