Ondernemer mag slechte staat Libanonweg zelf aanpakken van OW

Ondernemer Gerard van den Bergh van de bekende ‘Doksenclub’ en ‘De Vliegende Eend’ heeft groen licht gekregen van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) om de Libanonweg te egaliseren en te profileren.

De Libanonweg is een onverharde weg en behoefde een verbeterd en veiliger rijcomfort, vanwege de vele transporten van en naar de voornoemde ondernemingen ook een frequentere onderhoudsbeurt. Derhalve deed de ondernemer een voorstel naar de OW-minister toe voor het kunnen onderhouden van de weg op eigen houtje.

In het kader van de Public Private Partnership (PPP) en het eigen initiatief van de ondernemer heeft de OW-bewindsman goedkeuring gegeven om vanaf 21 april 2021 de Libanonweg in eigen beheer te onderhouden. Van den Bergh besloot voor het kunnen onderhouden van de weg in eigen beheer zelf een motor-grader aan te schaffen. De werkzaamheden zullen wel onder toezicht van afdeling Wegen sectie Wanica van het ministerie van Openbare Werken worden uitgevoerd.

Vooralsnog heeft OW ingestemd voor de periode van een jaar, waarna een evaluatie volgt met de mogelijkheid tot het verlengen van de termijn. De werkzaamheden zullen onder strikte technische voorwaarden worden uitgevoerd, zoals overeengekomen met de ondernemer.

De OW-topman bracht onlangs een persoonlijk bezoek aan het bedrijf. Hij stelde het initiatief van de ondernemer zeer op prijs en gaf aan dat andere ondernemers en burgers dit als voorbeeld overnemen en ook meehelpen Infrastructurele problemen zelf aan te pakken.