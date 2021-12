Man verdenkt vrouw van vreemdgaan en slaat haar met metalen staaf

De politie in Suriname heeft maandag de 32-jarige L.A. aangehouden. Dit nadat hij zijn 28-jarige vrouw met een metalen staaf sloeg. Hij vermoedde dat de vrouw zou vreemdgaan.

Het koppel was die maandag aan het ruziën. L.A. was boos omdat hij vindt dat zijn vrouw niet trouw aan hem is en vreemdgaat. Hij heeft daar echter geen bewijs voor, enkel een verdenking.

Uit agressie en jaloezie sloeg hij de vrouw met een metalen staaf in het gezicht. De vrouw had verwondingen in het gezicht waarvoor medische behandeling nodig was.

De man is in verzekering gesteld door de Surinaamse politie die de zaak in onderzoek heeft.