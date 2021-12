VIDEO: Dode bij zware aanrijding nabij centrum van Paramaribo

Bij een zware aanrijding tussen twee auto’s vanmorgen in Paramaribo is één persoon om het leven gekomen. Het verkeersongeval vond iets voor 09.00u plaats op de hoek van de J.A. Pengelstraat en de Drambrandersgracht in Suriname.

Na de melding van de aanrijding dirigeerde de politie van bureau Nieuwe Haven ter plaatse. Vervolgens werd er gevraagd om een ambulance. Eenmaal aangekomen werd geconstateerd dat één persoon het leven heeft gelaten.

Uit de beelden hieronder is op te maken dat de voertuigen hard met elkaar in botsing zijn gekomen. Over de oorzaak is nog weinig bekend. Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.

Een filmpje van de situatie: