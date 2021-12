Hoogbejaarde man (83) om het leven gekomen na veroorzaken aanrijding

De man die vanochtend bij de aanrijding op de kruising van de J.A. Pengelstraat en de Drambrandersgracht in Suriname kwam te overlijden, is de 83-jarige Jules Banel. Hij verleende geen voorrang aan een ander voertuig.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat de hoogbejaarde Jules die de Toyota Vits bestuurde, reed over de Drambrandersgracht gaande richting van de Van Idsingastraat. Bij het naderen van de kruising om over de Pengelstraat te gaan verzuimde de man voorrang te verlenen aan het verkeer over de Pengelstraat waardoor het voertuig in botsing kwam met de Ractis.

Deze Ractis werd bestuurd door de 60-jarige Luciano De F. die in het bezit van een rijbewijs is. Beide voertuigen zijn aanzienlijk beschadigd en zijn ter herkeuring in beslag genomen. Het ontzielde lichaam van Jules is ter obductie in beslag genomen.

De politie onderzoekt de zaak verder.