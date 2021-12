Zwaargewonde inzittende verkeersongeval Nickerie ook overleden

Het eenzijdig verkeersongeval op 2e Kerstdag aan de Dehliweg in Nickerie, waarbij de 27-jarige autobestuurder Dhiradj Jipath om het leven kwam, heeft een tweede leven geëist.

De 21-jarige Wikash Premchand, die ook in de auto zat en zwaargewond werd afgevoerd, is aan zijn verwondingen in het ziekenhuis overleden.

De bestuurder Dhiradj liet ter plaatse het leven, terwijl de twee mede-inzittenden letsel opliepen en werden afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum. Beiden werden ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen.