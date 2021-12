Aanrijding tussen twee bromfietsers te Commewijne

Bij een aanrijding tussen twee bromfietsers zaterdagavond in Suriname, zijn beide bestuurders zwaargewond afgevoerd. Het ongeval vond rond 21.30u plaats ter hoogte van km 42,5 te plantage Canawapibo in Commewijne.

Vernomen wordt dat de twee mannen met behoorlijke snelheid achter elkaar in dezelfde richting reden. De voorrijder zou daarbij op een gegeven moment hard geremd hebben. De bromfietser achter hem kon niet tijdig uitwijken en knalde op z’n voorrijder.

Beide mannen kwamen daarbij ongelukkig op het wegdek terecht. Een van de mannen werd met een ambulance afgevoerd terwijl de andere per eigen gelegenheid is weggebracht voor medische hulp.

De Surinaamse politie is ter plaatse bezig met het onderzoek. Het vermoeden bestaat dat er alcohol in het spel is.