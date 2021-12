Mark X meerdere keren over de kop; bestuurder gevlucht

De bestuurder van deze Mark X is vanmiddag enkele keren over de kop geslagen met zijn voertuig. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat rond 14.45u plaats vond aan de Nieuwzorgweg in Suriname.

De man reed vermoedelijk met hoge snelheid toen het bij pandnummer 182 mis ging. Hij zou de controle over het voertuig hebben verloren, waarna hij over de kop sloeg en ook nog een pand raakte.

Toen de politie ter plaatse kwam, was de bestuurder nergens te bekennen. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.