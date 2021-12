Launch nieuw magazine ‘Inside Guianame’

Deze maand vindt in Suriname de launch plaats van een nieuw magazine met de naam ‘Inside Guianame’. De naam doet reeds vermoeden dat het gaat om een magazine met de focus op de twee landen Guyana en Suriname.

De eerste editie van dit Engelstalig ‘bi-national magazine’ is in december 2021 uitgekomen. Dinsdagavond 28 december vindt de officiële launch plaats in Hotel Torarica te Paramaribo.

Het tijdschrift richt zich op de connecties tussen Guyana en Suriname (Guianame) met betrekking tot een breed scala aan gebieden waaronder toerisme, handel, transport, commercie, cultuur, sport, landbouw, cuisine en meer.