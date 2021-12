Operatie Marbonsu Nationaal Leger succesvol

Het Nationaal Leger in Suriname heeft in de periode 7-13 december 2021 de Operatie Marbonsu uitgevoerd. Tijdens deze interdepartementale acties zijn controles opgevoerd en de aanwezigheid van de overheid verhoogd in gebieden waar dat minder was. Plaatsvervangend bevelhebber luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen zegt dat de successen niet zijn uitgebleven. Hij ging tijdens een persconferentie van het Surinaamse ministerie van Defensie op dinsdag 21 december 2021 in op het hoe en waarom van deze uitvoering.

Het NL heeft in deze operatie het voortouw genomen en gezamenlijk met andere actoren uit het veiligheidsdomein van de overheid opgetreden. Als aanleiding voor de operatie legde de plaatsvervangend bevelhebber uit dat Suriname in de drie meest recente jaren steeds geconfronteerd is met verruwde criminaliteit in het achterland. Vooral in de goudvelden worden er heel veel berovingen gepleegd, waar geweld wordt toegepast.

“De criminelen zijn meestal in deze periode van het jaar extra actief, waarbij zij in de eerste week van november tot voor en iets na kerst toeslaan. Vervolgens komen zij naar Paramaribo of keren op illegale manier terug naar hun land van afkomst,” merkt Kioe A Sen op. Het is volgens hem de trend die de afgelopen jaren is waargenomen, hetgeen ook reden is geweest om alert te zijn.

De legerfunctionaris zegt dat er tijdens de voorbereiding van Operatie Marbonsu, meldingen binnenkwamen van gewapende roofovervallen in het Toemoekhoemakgebied, ten noordoosten van Langatabbetje. Verder waren er soortgelijke gevallen in het Pakira- en het Apomatapoegebied. De luitenant-kolonel wijst daarnaast erop dat er in het oosten en zuidoosten van het land ongeremd personenverkeer plaatsvindt, wat te merken is aan het feit dat elke keer wanneer zich een stijging van Covid-19 in Frans-Guyana voordoet, dit ook in Suriname het geval is. “Dit betekent dat er ongebreideld personenverkeer plaatsvindt. Dus wilden wij het gezag ook daar gaan opvoeren.”

Wat volgens de plaatsvervangend bevelhebber ook zorgen baart, zijn de ontwikkelingen in de regio, namelijk het optreden van de Franse en Braziliaanse autoriteiten tegen illegale gouddelvers en skalians. Hij vreest dat er hierdoor een influx van illegalen naar Suriname kan plaatsvinden. Kioe A Sen merkt op dat de autoriteiten van de buurlanden korte metten maken met illegale mijnbouw. Hij wijst op twee recente succesvolle operaties in Frans-Guyana en het optreden in Brazilië, waarbij ruim 130 skalians op de Rio Madeira, een zijtak van de Amazonerivier in brand zijn gestoken. “Het kan ervoor zorgen dat zich een stroom van illegalen naar ons land kan bewegen en daar proberen wij een stokje voor te steken. Tenminste, Operatie Marbosu was ervoor om een aanzet daartoe te geven,” aldus de legerfunctionaris.