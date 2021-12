Voorlichting Brandweer over veilig vuurwerkgebruik

De periode van vuurwerkverkoop en de afschietperiode in Suriname, is van 27 december 2021 tot en met 1 januari 2022. In het kader van vuurwerkgebruik organiseert de Surinaamse brandweer een rondmars in de binnenstad op dinsdag 28 december.

Brandweerlieden waaronder de Bikers Unit en de exercitiegroep van de brandweer nemen deel aan de rondmars. Zij zullen in de binnenstad rondgaan met flyers en een demonstratie geven om de samenleving voor te lichten over vuurwerkgebruik.

Voorlichting over brandveiligheid heeft altijd de aandacht bij de brandweer, maar zeker in december wanneer er vaker vuurwerk wordt afgeschoten, stelt brandmeester Rigters. De brandweer heeft al verschillende radiostations bezocht om de samenleving voor te lichten. Ook zal er via Facebook en de website van het Korps Brandweer Suriname de lijst worden geplaatst met vuurwerksoorten die niet verhandeld mogen worden. Hieronder vallen allerlei knalvuurwerksoorten, zoals ‘kronto’s’, ‘maripa’s’ en John Cena-knallers. Deze veroorzaken de meeste zware letsels.

De afdeling preventie van de brandweer heeft samen met verschillende actoren, waaronder de douane en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling (EZ), erop toegezien dat er geen verboden vuurwerk het land binnen is gekomen.

De brandmeester roept op dat bij het afsteken van vuurwerk behalve een wierookstok ook een veiligheidsbril erbij hoort. De gemiddelde vuurwerkverwondingen aan het oog is 26%. Verder is het raadzaam kinderen niet zonder toezicht te laten met vuurwerk. “Kindervuurwerk bestaat niet”, aldus brandmeester Rigters.