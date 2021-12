Vrouw probeert cocaïne in Chinese tayer te smokkelen via postpakket

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade hebben op donderdag 16 december de 28-jarige Shamira B. op een woonadres te Paramaribo na uitgewerkte informatie opgespoord en aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Shamira heeft op dinsdag 28 september 2021 bij een postbedrijf een doos ter verzending naar het buitenland aangeboden. Tijdens visitatie door de douane recherche werden er vijf harde blokvormige cocaïne aangetroffen, die in Chinese tayer was verwerkt. Het totaal gewicht van de drug is 183 gram.

In eerste instantie legde de jonge vrouw verschillende verklaringen af, maar gaf later eerlijk toe voor wie zij de drug moest posten. De drugverstrekker is meermalen op haar woon- en werkadres opgespoord zonder het gewenste resultaat.

De postverzendster Shamira is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.