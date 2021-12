‘Beveiligers vp hebben niet gezien dat Pinas foto’s van binnenzijde auto maakte’

In de zaak waarbij de journalist Jason Pinas aangifte heeft gedaan tegen de beveiligingsmannen van vicepresident (vp) Brunswijk, is er een onderzoek gestart door de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ). Uit het onderzoek is gebleken dat drie personen, namelijk een politieman en twee ex-Jungle Commando Leden, de verdachte status konden krijgen terzake openlijke geweldpleging; mishandeling; diefstal en vernieling.

De drie verdachten hebben verklaard dat zij niet hebben gezien dat de journalist Jason Pinas foto’s van de binnenzijde van het voertuig van de vp heeft gemaakt. Verder geven zij toe dat zij verkeerd gehandeld hebben en dat zij bereid zijn de schade te vergoeden en hun verontschuldigingen aan te bieden aan de journalist en de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SvJ).

Op grond van het bovenstaande en het feit dat de journalist geen letsel heeft bekomen, zijn de drie verdachten na verhoor heengezonden. Het onderzoek in onderhavige zaak is nog niet afgerond meldt de Unit Public Relations Openbaar Ministerie Suriname.