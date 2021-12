Man steelt kippenbouten uit restaurant

De politie in Suriname heeft een man aangehouden die vier pakken met kippenbouten uit een restaurant aan de Cocobiacoweg heeft gestolen. Hij werd aan de hand van opnames met een beveiligingscamera in beeld gebracht.

De verdacht Urwien R. pleegde de diefstal in de avond van 16 december. Hij klom over de schutting van het restaurant en ging de keuken in, om daar de pakken met kippenbouten te stelen.

Hij maakte twee pakken klaar en at die bouten op. De twee overige pakken heeft hij verkocht.

De man is maandag door de Surinaamse politie aangehouden en in verzekering gesteld.