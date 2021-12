Nieuwe regels inreizen Nederland voor reizigers buiten de EU/Schengen

Vanaf woensdag 22 december 2021 gelden nieuwe regels voor reizigers van buiten de EU/Schengen, dus ook Suriname. Zij moeten altijd een negatieve testuitslag bij zich hebben. Reizigers uit zeerhoogrisicogebieden moeten altijd in quarantaine. Deze regels gelden ook voor reizigers met een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs.

Testplicht voor alle reizigers van buiten de EU/Schengen

Vanaf 22 december mogen reizigers uit landen buiten de EU/Schengen alleen naar Nederland reizen als ze een negatieve testuitslag bij zich hebben. Dat geldt ook voor reizigers met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs. Het testbewijs is van een NAAT/PCR-test van maximaal 48 uur oud voor vertrek of een antigentest van maximaal 24 uur oud voor vertrek.

Reizigers uit zeerhoogrisicogebieden gaan altijd in quarantaine

Vanaf 22 december 2021 gaan ook reizigers met een herstelbewijs of een vaccinatiebewijs verplicht 10 dagen in quarantaine als uit een zeerhoogrisicogebied komen. Deze quarantaineperiode kan worden verkort met een negatieve test bij de GGD op dag 5 van de quarantaine.

Andere uitzonderingen op quarantaineplicht en testplicht blijven bestaan

De andere uitzonderingen op de quarantaineplicht blijven bestaan. Dat geldt ook voor de andere uitzonderingen op de testplicht. Het zijn bijvoorbeeld uitzonderingen op de testplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor transportpersoneel.

Deze maatregel komt nadat zaterdagavond bekend werd dat Nederland opnieuw een harde lockdown tegemoet gaat. Bij het Outbreak Management Team (OMT) en het kabinet zijn ernstige zorgen over de opkomst van de omikronvariant. De maatregelen staan hier.