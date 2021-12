Man probeert cocaïne verwerkt in culturele doek te smokkelen

De 29-jarige Diorno P. is afgelopen maandag door de rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade aangehouden. Volgens het Korps Politie Suriname probeerde hij cocaïne, die in een culturele doek was verwerkt, in een postpakket te smokkelen.

Deze verdachte heeft op dinsdag 29 juni van het lopend jaar een postpakket ter verzending naar het buitenland aangeboden bij een postbedrijf in Paramaribo. De douanerecherche trof tijdens de controle in het postpakket éénenzeventig (71) gram cocaïne aan, die in de culturele doek was verwerkt.

Het verderfelijk spul werd in beslag genomen, waarna deze werd overgedragen aan de rechercheurs van Narcotica Brigade. Na de bekomen informatie te hebben uitgewerkt, spoorden de politieambtenaren Diorno op zijn woonadres te Kasabaholo op. De drugsverdachte werd echter niet aangetroffen.

Na meermalen telefonisch tot de verdachte te hebben gesproken, besloot hij zich bij de politie aan te melden. Bij de voorgeleiding verklaarde Diorno aan de politie dat hij de drug ongeveer twee maanden geleden moest posten voor een oom die in het district Nickerie woonachtig was, maar intussen aan het coronavirus is komen te overlijden.

Diorno is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie achter slot en grendel geplaatst, aldus de politie.