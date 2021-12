‘Boostervaccin’ in Suriname vanaf 18 jaar

Met het oog op de omikronvariant is het, volgens het Nationaal Coördinatie Team (NCT) in Suriname, van belang dat de bevolking een derde shot neemt. Het NTC heeft de criteria voor het toedienen van deze boostervaccins daarom aangepast: de leeftijdsklasse van 40+ is gebracht naar 18+.

NCT-voorzitter Javier Asin zei afgelopen week dat Suriname ruim van tevoren is gestart met het toedienen van boostershots. “Boosters zijn niet uitzonderlijk, maar gebruikelijk bij virussen die pas bestaan,” aldus Asin, die aangeeft dat bij zowel AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm als Moderna een derde prik belangrijk is.

Momenteel hebben in Suriname reeds 15.000 mensen een boostervaccin toegediend gekregen. Een termijn van 5 maanden terugrekenend, zouden er volgens Asin nu 45.000 boostershots toegediend moeten worden. Inclusief de 15.000 die reeds zijn gezet, komen dus nog 30.000 personen hiervoor in aanmerking

De NCT-voorzitter geeft aan dat Nederland de termijn voor boosters heeft teruggebracht van zes naar drie maanden. “Dat overwegen wij hier ook. Dus zouden we vandaag 158.500 mensen een boosterinjectie moeten geven.”