Militairen ontvangen gouden medaille voor trouwe dienst

Het ministerie van Defensie in Suriname, heeft afgelopen week na ruim 5 jaren weer medailles uitgereikt aan gepensioneerde en actieve militairen die voor respectievelijk 25, 30 en 35 jaren trouw hun diensten hebben verleend aan land en volk. Het gaat volgens Defensieminister Krishna Mathoera om een enorme inhaalslag. “Deze medailles hadden reeds in 2016 aan u gegeven moeten worden, want u maakt er aanspraak op”, benadrukte de bewindsvrouw.

In totaal hebben 105 militairen, waarvan 84 actieve en 21 gepensioneerde, een gouden medaille in ontvangst genomen. Minister Mathoera prees de gedecoreerden voor hun trouw, doorzettingsvermogen, kracht en inzet. “Met uw inzet hebt u Suriname veilig gehouden. U bent een inspiratie geweest voor alle andere militairen, maar ook voor jongeren die naar u opkijken en net als u het land willen dienen. Tegelijkertijd hoop ik dat dit ook een inspiratie zal zijn voor alle militairen en medewerkers om met meer enthousiasme hun werk uit te voeren en Suriname te blijven dienen,” aldus de bewindsvrouw.

Kolonel Henri van Axeldongen, waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, onderstreepte dat het doorzettingsvermogen van militairen van onschatbare waarde is voor de organisatie. “Op u kunnen wij alleen maar trots zijn. Bijzonder trots, omdat u ondanks minder ideale omstandigheden bereid bent geweest om uw taken naar tevredenheid te kunnen doen.” Volgens de legerbevelhebber doet de leiding van de defensieorganisatie er alles aan om de rechtspositie van het personeel correct en conform de geldende regels te verbeteren.

Het ministerie van Defensie gaat in de komende periode door met het uitreiken van gouden, zilveren en bronzen medailles. Minister Mathoera hoopt hiermee in 2022 alle achterstanden te hebben ingehaald. “Aan de mensen die nog een medaille of oorkonde moeten krijgen, vraag ik daarom nog een beetje geduld,” sprak de minister.