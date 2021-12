Vier personen dakloos na woningbrand in Wanica

Vier personen zijn dinsdagmiddag dakloos geworden door een brand in hun woning aan de Overbrugweg in Wanica. Het is onbekend wat de oorzaak is van deze brand.

De bewoners waren ten tijde van de brand niet thuis. Een voorbijganger ontdekte de woningbrand en alarmeerde het Korps Brandweer Suriname. Het huis is van binnen afgebrand zo ook de inboedel.

Bij de brand hebben een personenauto en een bus brandschade opgelopen. Het pand was niet verzekerd, maar aangesloten op het elektriciteitsnet.

De brandweer haalde twee gascilinders uit het huis. Van de brand is 17.27 uur melding gedaan waarbij de Surinaamse brandweer is uitgerukt.