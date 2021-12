1 coronadode en 45 nieuwe besmettingen

In Suriname is op dinsdag 14 december weer 1 coronadode genoteerd. Hierdoor is het totaal aantal personen dat tot nu toe is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus gestegen naar 1.179.

Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er de afgelopen 24 uur 45 personen positief zijn getest op het coronavirus.

Het aantal positieve gevallen kwam naar voren na het afnemen van 393 swabs. Hierdoor bedraagt het besmettingspercentage 11,45%

In de ziekenhuizen worden op dit moment 14 personen behandeld aan ziekte door COVID-19. Op de Intensive Care liggen 12 patiënten.

De cijfers van dinsdag 14 december 2021: