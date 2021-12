Stootgroep KPS assisteert bij verwijderen feestgangers op diverse plekken

De stootgroep van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft afgelopen weekend op verschillende locaties in Paramaribo en Wanica assistentie verleend om feestgangers van de plekken te verwijderen. In deze gaat het om discotheken, pensions, huisfeestjes en het veerplein aan de Waterkant. Bij die acties heeft de stootgroep in totaal achtendertig (38) personen een bestuurlijke boete aangezegd.

Van vrijdag 10 december tot en met de vroege ochtend van maandag 13 december zijn tijdens verkeerscontroles ook bestuurders gecorrigeerd en geverbaliseerd. Daarbij zijn er in totaal drieëntwintig (23) voertuigen gecontroleerd, waarbij één persoon die een overtreding beging, beboet is geworden. De verkeersovertreder heeft de boete terstond buiten proces afgehandeld.

Ook zijn er in het weekend ook enkele invallen gepleegd door andere politieambtenaren, waarbij de stootgroep ook de nodige assistentie moest verlenen. In deze gaat het om de welbekende locaties zoals post 1 te Latour, Nieuwweergevondenweg, Drambrandergracht en de kruising Hoge-Hofstraat.

Het gelukte de wetsdienaren geen aanhoudingen te verrichten, aangezien de verdachten voor de komst van de politie de plekken reeds hadden verlaten. Wel zijn er geringe hoeveelheden aan marihuana, xtc pillen, cocaïne, digitale weegschalen, verpakkingsmateriaal, schaar en handboeien aangetroffen op de verschillende locaties aangetroffen en in beslag genomen.

Het verderfelijk spul en de overige attributen zijn gedeponeerd op het politiebureau meldt de Surinaamse politie vandaag.