PRO roept op tot onmiddellijk aftreden vp Ronnie Brunswijk

De Partij voor Recht en Ontwikkeling heeft vandaag aangegeven dat ze gegriefd kennis heeft genomen van het zoveelste incident van intimidatie, dreigement en geweld in Suriname, waar Ronnie Brunswijk rechtstreeks betrokken is. De Surinaamse politieke partij roept op tot het onmiddellijk aftreden van Brunswijk als vicepresident.

In een persbericht stelt de partij:

Een journalist, heeft een publieke functionaris, nabij een overheidsgebouw en een overheidsvoertuig gefotografeerd. De publieke functionaris heeft inmiddels gesteld voor de zoveelste keer contanten aan het uitbetalen te zijn, na voor deze exacte gedraging ons land internationaal in de sport wereld te schande te hebben gezet. Een uiterst relevant nieuwsfeit, waarvan de vastlegging op beeld, nieuwswaarde en onderzoeksbetekenis heeft.

De journalist in kwestie, is door de eerste vervanger van het Staatshoofd, in functie, bedreigd en een instructie gegeven, waartoe de functionaris de bevoegdheid mist.

Vervolgens heeft de Vice President zich in vereniging schuldig gemaakt aan openbare geweldpleging en het wederrechtelijk ontnemen van bezit van het werktuig en eigendom van de journalist. De gedraging zijdens de President, heeft rechtstreeks tot het vertoond geweld geleid en deze heeft zich niet aan de situatie onttrokken, maar deze veroorzaakt, toegelaten, aangespoord en volgehouden. De gedragingen kwalificeren als zware misdrijven en de functionaris geniet geen immuniteit.

De grondrechten en verdragsrechtelijk vastgelegde rechten van meningsuiting en een vrije pers, zijn vertrapt.

De Partij voor Recht en Ontwikkeling stelt, dat de functionaris in kwestie, die van meet af aan niet voldaan heeft aan de Grondwettelijke vereisten, sedertdien grovelijk nepotisme een basis voor het regeerbeleid gemaakt heeft en meermaals intimidatie van de pers, zulks zonder correctie en zelfs met bijval van de President heeft vertoond, hangende het strafrechtelijk onderzoek, niet in de functie gehandhaafd kan worden.

De Partij voor Recht en Ontwikkeling roept op tot het onmiddellijk aftreden en het doen aftreden van Ronnie Brunswijk als vicepresident en tot het respecteren en garanderen van de vrije pers.

De SVJ had ook al gereageerd: