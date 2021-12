Ook aandacht voor AOW-gat Surinamers in nieuw Regeerakkoord

In Nederland hebben de vier partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie vandaag het nieuwe Regeerakkoord gepresenteerd. “De aandacht die in dit akkoord wordt gegeven aan het AOW-gat Surinaamse voormalig Rijksgenoten, stemt vooralsnog positief.” Dat is de reactie van het Landelijk Platform Slavernijverleden en het Platform Surinaamse Diaspora en achterbannen, na het lezen van het Regeerakkoord over dit onderwerp.

De opgenomen passage hierover in het vandaag uitgebrachte Regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ luidt als volgt:

Het kabinet neemt het advies van de adviescommissie onvolledige opbouw AOW ouderen van Surinaamse herkomst (commissie-Sylvester) en de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State terzake spoedig ter hand en zal daarover in overleg treden met de Surinaamse gemeenschap en de Tweede Kamer… “

Deze passage kenmerkt de aandacht die tijdens de besprekingen en onderhandelingen voor een nieuw Regeerakkoord aan dit belangrijk vraagstuk is gegeven. Het typeert ook de intenties van de onderhandelaars om dit complexe vraagstuk voor alle partijen tot een goed einde te brengen.

Dat ondermeer het Commissie Sylvester Rapport spoedig ter hand zal worden genomen na de Kabinetsformatie stemt vooral gerust omdat deze Commissie een belangrijke doorbraak heeft weten te bewerkstelligen voor een probleem dat tientallen jaren speelt waarvoor er vóór de datum van 1 juli 2021 nog geen oplossing was gevonden.

Dat met de Surinaamse gemeenschap in contact zal worden getreden stemt ook gerust.

Het Landelijk Platform Slavernijverleden en het Platform Surinaamse Diaspora en achterbannen zijn tevreden over de ondersteuning die ze hebben ervaren van de verschillende politieke fracties in de Tweede Kamer der Staten-Generaal en spreken de hoop uit dat de Kabinets- en Tweede kamer opstelling betreffende deze aangelegenheid zal leiden tot een rechtvaardig en dus positief resultaat en dat dit dossier naar tevredenheid spoedig kan worden afgesloten, conform het Advies van de Commissie Sylvester.