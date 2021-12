Uit politiebus ontvluchte arrestant wederom aangehouden door RBT-Paramaribo

Nigwel Jonel, die was ontvlucht uit een arrestantenbus, is vandaag in een pand aan de Theodorusstraat aangehouden. Het Regio Bijstandsteam Paramaribo moest de woning omsingelen om de man te arresteren.

Jonel ontvluchtte samen met Calix Sanfelix dinsdag uit de arrestantenbus. Beide mannen zijn op die dag veroordeeld tot vier jaar celstraf.

De arrestanten zouden worden overgebracht naar het cellenhuis waar zij zijn ingesloten. De mannen zagen kans weg te vluchten. Zij maakten een gat in de bus om vandaar te ontkomen.

De veroordeelden hadden samen met ene Gillermo B. een beroving in een woning gepleegd. Zij ontkenden de daad. Zij namen uit een woning telefoons, geld en sieraden weg.