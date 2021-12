Opnieuw partij drugs vernietigd te Kraka

De Surinaamse justitiële autoriteiten hebben vandaag weer een grote partij drugs vernietigd. Het gaat om verdovende middelen die op diverse momenten in beslag zijn genomen.

Net zoals in veel Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen worden drugs in Suriname vaak nog gewoon in de openlucht verbrand. Dit gebeurde vanmorgen te Kraka.

Zoals op de foto te zien is worden de drugs gestopt in autobanden, die daarna worden aangestoken. Banden zijn altijd ruim voorhanden, branden relatief gemakkelijk, wakkeren het vuur goed aan en verontreinigen de drugs dusdanig dat zij onbruikbaar worden.