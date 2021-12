Luitenant met ruim 500kg cocaïne in auto aangehouden

De man die zaterdagavond met een flinke hoeveelheid cocaïne werd aangehouden, is luitenant Steven J. (56). De man die ook lid is van DNV werd met ongeveer 400 kg cocaïne aangehouden. Ook is een geldbedrag van ongeveer $10.000 in het voertuig dat hij bestuurde aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte keerde zijn voertuig op de weg bij het zien van een roadblock op weg naar Pikin Saron. De leden van het Regio Bijstand Team zette vervolgens de achtervolging in waarbij het voertuig werd klemgereden. Bij een algehele controle werd de grote hoeveelheid cocaïne met een geschat gewicht van 400 kg aangetroffen.

Ook werd het groot geldbedrag in Amerikaanse dollar in het voertuig aangetroffen. Vernomen wordt dat de man wederhelft is van de gewezen onderdirecteur van het directoraat DNV G.B. uit de vorige regering is.

De zaak zal overgedragen worden aan de Militaire Politie voor verder onderzoek.