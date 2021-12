Aan de Van Engelbuitenweg in Suriname heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag een kappartij voorgedaan. Een man liep rond 02.30u in de ochtend kapverwondingen op.

De verdachte maakte zich na de kappartij uit de voeten. Naar verluidt heeft de verdachte het vermoeden dat het slachtoffer een relatie heeft met zijn vrouw.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek.