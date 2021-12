Aangehouden vrouw ontkleedt zich voor agenten op bureau

Een vrouw, die zaterdag werd aangehouden voor vernieling en bedreiging in Paramaribo, ontkleedde zich voor de politie. Zij vroeg aan de agenten of haar lichaam er mooi uitziet.

De vrouw is aangehouden en in verzekering gesteld, omdat zij zonder enige aanleiding de woningen en auto’s van haar buren heeft bekogeld met flessen en stenen. Zij heeft de autoband van een bewoner doorboord met een scherp voorwerp. Met een tjap heeft zij de wagen verder vernield.

De politie hield de vrouw aan en plaatste haar in een celruimte. Zij wilde haar overbrengen naar het vrouwencellenhuis, maar merkte op dat de verdachte naakt was. De vrouw had zich in de celruimte ontkleed.

De politie had de vrouw eerder al overgebracht naar het bureau. Zij had toen ook woningen van de buren bekogeld met voorwerpen. Op het bureau ging zij tekeer tegen de politie en klapte een van de agenten maar hij deed geen aangifte. De vrouw was toen heengezonden.