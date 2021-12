Surinaamse muzikale show vandaag live vanuit Expo te Dubai

Op de wereldtentoonstelling Expo te Dubai, wordt vandaag vrijdag 3 december een Surinaamse muzikale show gehouden. De show genaamd ‘Suriname Multicultural Music Fusion‘ zal ook live online te volgen zijn om 10.30u AM Surinaamse tijd/14.30u PM (Nederlandse tijd).

Het gaat om een show met Rodney Deekman, Ernesto van Dal, Helianthe Redan, Norma Sante, Trees Ralim, Jason Eduatie en nog vele anderen. De locatie is het prachtige Dubai Millennium Amphitheatre en aanvangstijd is 17.30u PM (Dubai tijd).

Deze show was eerst gepland om 21.00u bij de Jubilee stage (flyer onder), maar is vervroegd naar andere locatie en tijd. De live link zal gedeeld worden via de Facebookpagina van Suriname op Expo 2020 Dubai.

De locatie is veranderd naar Dubai Millennium Amphitheatre en de tijd 17.30u