De zwart gelakte Toyota Harrier, die op 14 november was buitgemaakt in het district Para, is afgelopen maandag compleet gesloopt aangetroffen aan de Afobakaweg in Suriname.

Het voertuig was buitgemaakt door drie criminelen toen de eigenaar en zijn dochter bij een kreek waren. De rovers waren gewapend met een five shooter en messen.

De criminelen ging ervandoor met de auto met daarin geld en goud. De verdachten zijn nog voortvluchtig.