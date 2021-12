Slachtoffer overval schiet op verdachten na beroving

Aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van de SOL werd dinsdagavond rond 22.30u een gewapende roofoverval gepleegd door twee mannen, waarvan een gewapend was met een vuistvuurwapen. Een man werd van een tas met persoonlijke spullen beroofd. Naar verluidt waren een thermos en schriften in die tas.

Tijdens de beroving werden er intimidatie schoten gelost. Het slachtoffer, dat gewapend was met een vuistvuurwapen opende het vuur in de richting van de verdachten tijdens het vluchten. Kort na de beroving werd een man met een schotwond in de Menkendam gesignaleerd.

De verschillende politie eenheden kamden het gebied af zonder het gewenste resultaat. Tijdens het surveilleren werd een witgelakt voertuig met drie mannen klem gereden. Tijdens algehele controle werden kledingstukken in het voertuig aangetroffen, die overeen kwamen met dat van de verdachten.

De mannen zijn aangehouden en in verzekering gesteld. De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek.