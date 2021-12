Aangepaste herdenkingsdienst 8 december slachtoffers in Suriname

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede bekend heeft vandaag bekend gemaakt dat vanwege de Covid-19 pandemie in Suriname, de jaarlijkse herdenking van de op 8 en 9 december 1982 te Fort Zeelandia gepleegde moorden op 15 Surinaamse voorvechters van de democratie in Suriname, op aangepaste wijze zal plaatsvinden.

In plaats van een herdenkingsdienst in de St. Alfonsus Kerk, zullen de 15 slachtoffers herdacht worden door middel van een televisie programma dat tegelijkertijd zal worden uitgezonden via Apintie televisie en ABC televisie, om 19:00 uur, op woensdag 8 december 2021.

Het programma omvat een terugblik op de 8 decembermoorden, op eerdere herdenkingen en op het verloop van het 8 decemberstrafproces.

Ook zal er een religieuze bijdrage zijn van Pater Toon te Dorsthorst en een vraaggesprek met de nabestaanden Rani Sohansingh en Janine Riedewald en met Betty Goede – Jong-A-Lim, de voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede.