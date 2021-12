OPINIE: ‘Suriname sluit aan bij wereldorde, er is geen weg terug!’

[INGEZONDEN] – De wereld is nog veel kleiner geworden, vanwege de corona pandemie. Voorheen was dat al vanwege de technologie. Complot denkers zijn van alle tijden en zijn er aan beide kanten. Beide groepen staan in denken lijnrecht tegenover elkaar. De aanvallers op de democratie en de verdedigende wereldwijde meerderheid van de democratie. De erosie van de democratie vindt plaats doordat een wereldwijde minderheid die vaak niet zijn gevaccineerd het leven en het beleid willen bepalen voor de ondersteunende meerderheid van de regering. Beide groepen lijden even zwaar aan de gevolgen van de pandemie, fysiek, mentaal en economisch. Oostenrijk steekt openlijk een stokje voor de ondemocratische minderheid, de VS en meerdere Europese landen denken in diezelfde lijn. In Rusland is qua vaccinatiegraad de situatie precies andersom, hier is een minderheid gevaccineerd terwijl deze minderheid de democratische meerderheid is die achter de president Poetin staat. En een minderheid (merendeels ongevaccineerden) de president weg wil hebben. Net als in Suriname.

Corona anti-vaccinatie en vaccinatie zijn een nieuw politiek instrument geworden wat veel verwarring veroorzaakt. De beleving van de democratie is opeens een heet item geworden. Om regeringen aan te vallen of te ondersteunen wordt de term vaccinatie gebruikt. Beide groepen beroepen zich op democratische rechten van de vrije wil en het vrije woord. Oostenrijk geeft de grens aan, door ditzelfde democratische recht wat door een minderheid wordt geclaimd om niet te vaccineren, toe te passen op de meerderheid. Het democratische recht van de meerderheid te beschermen. Want dat is ook de realiteit door de beleving van de democratie breed uit te leggen naar mensen die in stille meerderheid begrijpen dat niet de minderheid het voor het zeggen heeft, maar de meerderheid. Dat is nu eenmaal het spel van de democratie. Je mag denken wat je wil maar je handelingen worden door de wet aan banden gelegd.

Met de bestorming van het Capitool in de VS trachtten ook complot denkers korte metten te moeten maken met het systeem en het symbool van de democratie. Ze hebben het geweten. Donald Trump werd niet voor niets een narcistische machtswellusteling genoemd en gelinkt aan de Russische president Poetin. De macht van Donald Trump betaalde de hoogste prijs door de aanval op de eigen democratie, de eigen rechtstaat. Dit was een brug te ver, de Amerikaanse democratie dreigde aan haar eigen succes ten onder te gaan. The lessen was learned, democratie is geen vanzelfsprekendheid en een gevaar in handen van sommigen. De gevaccineerde en ongevaccineerde democratische meerderheid in vele wereld staten ondersteunt hun regeringen, beleefd de democratie zoals bedoeld en behoort. Iedereen heeft de vrijheid zich te ontwikkelen of niet, met ook alle gevolgen daaraan verbonden.

Maar die gevolgen van de eigen vrijheid, de eigen keuzes wil men vaak niet onder ogen zien. Kennis, wetenschap en ontwikkeling in vrije democratieën is niet om het eigen intellectuele werk ontsproten uit het eigen denkend brein aan te vallen. Alleen een dwaas heeft geen vertrouwen in wat hij zelf maakt. En wetenschappers zijn geen dwazen. Kennis en ontwikkeling heeft gemaakt dat er vertrouwen is in ondergrondse tunnels, in kolossale bruggen, in vliegtuigen en noem zo maar op. Wij stappen allemaal met een gerust hart in een vliegtuig, hebben vertrouwen in de wetenschap en wij denken toch ook niet dat het vliegtuig gemaakt is om ons te laten neerstorten? Bruggen gebouwd zijn om in te storten? Dat de meerderheid van wetenschappers en hoogontwikkelde dragers van economie en samenleving zichzelf vaccineren om zichzelf te vernietigen?

Vertrouwen in de wetenschap heeft gemaakt dat Oostenrijk kan handelen en optreden tegen mensen die denken de rollen te moeten omdraaien en zo het wezen van de democratie, de wetenschap, kennis en technologie in de verdachten hoek te plaatsen en hun vrije wil, hun democratisch recht misbruiken om politiek te bedrijven door minder geschoolden, terecht gefrustreerden vanwege de gevolgen van het virus aan zich te binden. De meerderheid van de mensheid is gefrustreerd door de gevolgen van het virus wat niet betekent dat de meerderheid de eigen samenleving aanvalt.

Maar er zijn altijd avonturiers want in troebel water is het goed vissen vangen. Deze mensen zijn vaak mensen met een verborgen politieke agenda die een achterban kweken met behulp van de democratie, het vrije woord en de vrije wil. Misbruik van het recht van democratie zoals het niet bedoeld is. Arme zielen te vangen om achter hun ideeën aan te lopen. Het enige doel die zulke mensen voor ogen hebben is politieke macht te verwerven onder het mom van pandemie. Hoog van de daken schreeuwen dat die hun vrijheid niet zal beperken. Wel mogen zij de vrijheid van de meerderheid beperken door mee te willen doen met alles zonder bescherming. Gewoon te doen alsof alles normaal door moet gaan, ze moeten aan het werk kunnen, uit kunnen gaan en noem zo maar op.

Het cynische is dat democratische regeringen zelfs zover gaan deze mensen tegen zichzelf te beschermen door middel van het beschermen van de meerderheid. Wat betekent, niet in zones komen wanneer je niet bent gevaccineerd. Zo bescherm je dus weer jezelf en de ander door goed beleid van de goed functionerende democratie. Dus vanwege de meerderheid kan Oostenrijk ook de minderheid beschermen tegen zichzelf en dus de samenleving. De democratie in Oostenrijk leeft, is in volle wasdom en in volle glorie door de minderheid zich te laten onderwerpen aan de meerderheid. Deze discussie is zo oud als de democratie zelf. Maar het gevaar van instorting van de democratie, de erosie staat voor de deur als regeringen niet krachtig durven op te treden tegen een minderheid van orde verstoorders die veelal misbruikt worden door politieke avonturiers die absoluut geen concept hebben voor het beschermen van het wezen van de democratie waar zij zo prat op gaan maar die zij hilarisch genoeg vanwege machtszucht aanvallen.

Geopolitieke, nationale en internationale issues en belangen staan hier niet los van en spelen een cruciale rol. Alles draait om wereldmacht en bescherming daarvan. Kapot slaan van de democratische wereld geeft derhalve Rusland en China ingangen en Europa en de VS het nakijken. Enorme politieke en economische belangen zijn dus gemoeid met de hele corona pandemie. Een koude oorlog nieuwe stijl. Ook in Suriname doen ondemocratische krachten hun werk want Suriname wijkt niet af van de wereld discussie mbt bescherming van het wezen van de democratie. Op 25 mei 2021 heeft ons volk dit bewust of onbewust goed begrepen, Suriname maakt eindelijk weer deel uit van de wereldgemeenschap en kan dat ook met de huidige president Chandrikapersad Santhoki. Suriname maakt een transitie mee van krijgsheerschap denken (periode 1980-2020) naar staatsmanschap en kan daarom ook de werelddemocratie verdedigen.

Mevr. A. Fernald