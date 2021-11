DC Winter wil glorietijden Coronie doen herleven

Het district Coronie staat bekend als het kokosdistrict van Suriname. In haar glorietijden werd dit deel van Suriname ook wel het district van melk en honing genoemd. Districtscommissaris Maikel Winter wil zich samen met de Coroniaanse gemeenschap inspannen, om de goede tijden te doen herleven.

De Communicatie Dienst Suriname (CDS) heeft op vrijdag 26 november 2021 een vraaggesprek gehad met de burgervader. Hij geeft aan dat er diverse projecten in voorbereiding zijn om het district te ontwikkelen. Coronie heeft een ontwikkelingsachterstand op diverse gebieden. Er is veel werk aan de winkel om een inhaalslag te maken.

“Toerisme staat hoog op de agenda. Er zijn gesprekken gevoerd met de kleine landbouwers, veeteelthouders en imkers. Deze sectoren hebben genoeg potentie om een reële bijdrage te leveren aan de vooruitgang van het kokosdistrict,” aldus de districtsbestuurder. Hij benadrukt dat de districtsbewoners aangespoord worden om in coöperatief verband te werken.

De burgervader zet zich enorm in om de eenheid in Coronie te waarborgen. “We zijn een district met een kleine bevolkingsdichtheid. Het is daarom van cruciaal belang om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen het gaat om de ontwikkeling van Coronie,” aldus dc Winter.

“Mek wi bondru,” luidt zijn oproep aan alle Coronianen om een bijdrage te leveren en in collectief verband alle potentiële sectoren in het district te ontwikkelen