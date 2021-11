Man licht bettingshop op met vals overmakingsbewijs

Een man heeft een bettingshop in Suriname voor SRD 2400 opgelicht met een vals overmakingsbewijs.



De verdachte deed zich via Whatsapp voor als een vrouw. Hij deed overkomen alsof hij ene RT is en plaatste ook haar foto. De bettingshop biedt online top-up te koop aan. De man reageerde op het bericht en kocht top-up van SRD 2400. Hij zei het geld via de Hakrinbank te zullen overmaken naar het rekeningnummer van de bettingshop dat van De Surinaamsche Bank is.

De man stuurde een foto van het overmakingsbewijs naar de bettingshop. De top-up werd voor hem gestuurd. De benadeelde wachtte enkele dagen om het geld op haar rekening te zien. Nadat enkele dagen waren verstreken, zag zij het geld niet op haar rekening.

Bij navraag bij de Hakrinbank bleek dat nooit geld naar het rekeningnummer van de verkoper is overgemaakt. De benadeelde begreep toen dat het om oplichting ging, want de verdachte was niet meer te bereiken via het Whatsapp-nummer. De man had een foto van een vals overmakingsbewijs gestuurd. Hij heeft ook een vals Facebookprofiel gemaakt op naam van de vrouw.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.