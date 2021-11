Man ziet zuigvlek aan hals vrouw en ontvoert neefje

Een vijftienjarige jongen is vanochtend ontvoerd door zijn neef in het district Para. De reden daartoe is dat de neef vermoedde dat zijn vrouw een seksuele relatie zou hebben met de jongeman. Hij had een zuigvlek aan haar hals gezien.

De verdachte, zijn vrouw en het slachtoffer logeerden in een vakantiehuis op Para. De verdachte zag op den duur een zuigvlek aan de hals van zijn vrouw. Bij hem ontstond meteen het vermoeden dat zijn vrouw en de vijftienjarige een relatie zouden hebben. Hij werd boos en nam samen een vriend zijn neefje met geweld mee in de kofferbak van zijn auto.

De mannen reden weg met de tiener maar het gelukte hem op een gegeven moment de kofferbak te openen en uit de rijdende auto te springen. Hij zocht daarna hulp bij de bewoners en alarmeerde de politie.

Het slachtoffer heeft schaafwonden opgelopen. De politie heeft inmiddels de verdachte en zijn vriend aangehouden. Het onderzoek duurt voort.