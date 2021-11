Vandaag persconferentie vanwege COVID-19 ontwikkelingen

De Surinaamse overheid organiseert vanmiddag weer een persconferentie inzake de huidige COVID-19 ontwikkelingen. Hierbij zal waarschijnlijk ook ingegaan worden op de nieuwe coronavariant omicron en de gevolgen voor Suriname.

In Nederland is deze nieuwe variant geconstateerd bij dertien mensen in twee vliegtuigen uit Zuid-Afrika, die vrijdag in Nederland zijn geland. Dat heeft het RIVM zondagmiddag gemeld.

Bij de persconferentie in Paramaribo zijn aanwezig de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, de voorzitter van de Stuurgroep Covid Communicatie, Soenita Nannan Panday-Gopisingh, commissaris van politie Henry Seedorf en arbeidsinspecteur Rowan Noredjo.

De persconferentie wordt om 17.00u gehouden.