Man op onverzekerde bromfiets klapt op remmede auto en raakt gewond

Een bromfietser is zondagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg. Hij is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De bromfiets als auto reden over de Mohamed Rashied Pierkhanweg richting Mawakaboweg. Even voorbij het pompgemaal klapte de bromfietser op de auto die afremde voor een drempel. Vermoedelijk zag het slachtoffer te laat dat het voertuig aan het afremmen was.

De bromfietser kwam hard ten val en liep een barstwond op in het gelaat. De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek.

De bromfiets is niet verzekerd noch gekeurd. De politie van Santodorp heeft de zaak in onderzoek.